İngiltere'de koronavirüsün yeni türü görüldü: Üçlü mutasyon

"ÖZELLİKLE ENDİŞELENECEK BİR ŞEY GÖRMÜYORUZ"

Halk Sağlığından Dr. Kev Smith, "üçlü mutasyon kombinasyonunun" ilk kez birkaç hafta önce keşfedilmesinden bu yana araştırıldığını belirterek, "Virüsü şimdiye kadar tespit ettiğimiz insanlar üzerinde özellikle daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaşamadık. Kişiler diğer korona virüs varyantlarına göre daha fazla hastalanmıyorlar. Bu nedenle özellikle endişelenecek bir şey görmüyoruz" ifadelerini kullandı.