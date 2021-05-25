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Haberler Dünya Haberleri İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı arttı
Giriş Tarihi: 25.5.2021 21:55 Son Güncelleme: 25.5.2021 21:56

'in abluka altındaki 'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı arttı

AA
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı arttı

'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 254'e yükseldi. İsrail'in 'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, ile varılan ateşkes doğrultusunda sona ermişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.

CAN KAYBI 254'E YÜKSELDİ

Son verilerle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254'e yükseldiği ifade edildi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı arttı
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