İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor.

3 BİN 224 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 252 bin 646 koronavirüs testi yapıldığı ve 3 bin 224 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 197 bin 892'ye ulaştığı kaydedildi.

166 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 166 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 501'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 11 bin 348 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 268 bin 145 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 59 kişi azalarak bin 323'ye geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 31 milyon 549 bin 71 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 10 milyon 511 bin 111 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.