KDC'deki yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı artıyor

Kuzey Kivu Sivil Savunma Koordinatörü Joseph Makundi, 22 Mayıs'ta yaşanan facia sonrası ölenlerin sayısının 22'den 32'ye yükseldiğini belirtti.

Makundi, 10'dan fazla kişinin kaçmaya çalışırken trafik kazasında, diğerlerinin ise lavların evlerine ulaşması sonucu yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Goma Volkanik Gözlemevi Direktörü Celestin Kasereka Mahinda da lavların zararlı olmasından ötürü halkın bu bölgelere yaklaşmaması gerektiğini, mali imkansızlıklar nedeniyle gözlemevinin halkı yeterli şekilde uyaramadığını belirtti.

25 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Patlama nedeniyle 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kalırken 5 bin kişi de komşu ülke Ruanda'ya sığındı. 170'ten fazla çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Dünyanın en aktif yanardağları arasında gösterilen Nyiragongo, 22 Mayıs'ta faaliyete geçmişti.