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Giriş Tarihi: 25.5.2021 08:46 Son Güncelleme: 25.5.2021 08:54

'daki metro treni kazasında yaralanan 6 kişinin durumu kritik

AA
Malezya'daki metro treni kazasında yaralanan 6 kişinin durumu kritik

'nın başkenti 'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 213 kişiden 6'sının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Federal Bölgeler Bakanı Annuar Musa, sosyal medyada yaptığı açıklamada, dünkü kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan yolcuların durumuna dair bilgi verdi.

6 kişinin durumunun kritik olduğunu belirten Annuar, bu kişilerden 3'ünün entübe edildiğini bildirdi.

Annuar, 15 kişinin durumunun hayati tehlikeyi atlattığını, 43 yaralının da durumunun iyi olduğunu ve hastane tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı, kazada yaralanan yolcuların her birine 1000 Malezya Ringgiti (2 bin 25 TL) nakit yardımı yapılacağını açıkladı.

Kuala Lumpur'daki ana metro hattı LRT'nin KLCC durağında yolcu taşıyan şoförsüz tren, karşıdan gelen boş trenle çarpışmış ve kazada 213 yolcu yaralanmıştı.

Ulaştırma Bakanlığı, çarpışmanın iletişim sorunundan kaynaklandığını belirtirken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Malezya'daki metro treni kazasında yaralanan 6 kişinin durumu kritik
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