Malezya'daki metro treni kazasında yaralanan 6 kişinin durumu kritik

Federal Bölgeler Bakanı Annuar Musa, sosyal medyada yaptığı açıklamada, dünkü kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan yolcuların durumuna dair bilgi verdi.

6 kişinin durumunun kritik olduğunu belirten Annuar, bu kişilerden 3'ünün entübe edildiğini bildirdi.

Annuar, 15 kişinin durumunun hayati tehlikeyi atlattığını, 43 yaralının da durumunun iyi olduğunu ve hastane tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı, kazada yaralanan yolcuların her birine 1000 Malezya Ringgiti (2 bin 25 TL) nakit yardımı yapılacağını açıkladı.

Kuala Lumpur'daki ana metro hattı LRT'nin KLCC durağında yolcu taşıyan şoförsüz tren, karşıdan gelen boş trenle çarpışmış ve kazada 213 yolcu yaralanmıştı.

Ulaştırma Bakanlığı, çarpışmanın iletişim sorunundan kaynaklandığını belirtirken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.