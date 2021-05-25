Maymunları beslemek için kendini attı! ABD’li kadına virüs cezası şoku

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan El Paso Hayvanat Bahçesi ziyaretçileri, sıra dışı anlara şahit oldu. Hayvanat bahçesinin en ilgi çekici noktalarından biri olan maymunların doğal yaşam alanı, genç bir kadın tarafından adeta taciz edildi.
BİR ANDA HAVUZA ATLADI
Elindeki cipsleri maymunlara yedirmek isteyen kadın, girilmesi yasak olan alana kendini attı. Maymunlara ait havuzda yürüyen kadın, ziyaretçilerin merak ve korku dolu bakışları altında alanda giderek içerilere girdi.
Alanda bulunan yapay şelalenin altına ulaşan kadın, kendisini izleyen iki maymuna elindeki cipsi yedirmeye başladı.
Görevlilerin acilen alandan çıkması için uyarılarda bulunduğu kadın, söylenenlere kulak asmadan dakikalarca maymunlara cips yedirdi.
Nihayet alandan çıkmaya ikna olan kadın, kahkahalar atarak yeniden havuza girdi. Ziyaretçilerin anbean kameraya kaydettiği o anlar, sosyal medyada viral oldu.
MAYMUNLARIN SAĞLIĞINI RİSKE ATTI
Yaptığından pişman olmuşa benzemeyen kadın ise, hayvanat bahçesinin kendisine açtığı dava sonrasında şoke oldu. Buna göre hayvanat bahçesi yetkilileri, kadının maymunlara koronavirüs bulaştırma ihtimalini umursamadan onlara yanaşması nedeniyle şikayetçi oldu.
Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Maymunlarına arasına giren kadın kamerada
Maymunları hastalık tehlikesine atmasının yanı sıra, ruh sağlıklarını da olumsuz etkileyebilecek hareketiyle genç kadın, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.