Maymunları beslemek için kendini attı! ABD’li kadına virüs cezası şoku

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan El Paso Hayvanat Bahçesi ziyaretçileri, sıra dışı anlara şahit oldu. Hayvanat bahçesinin en ilgi çekici noktalarından biri olan maymunların doğal yaşam alanı, genç bir kadın tarafından adeta taciz edildi.

BİR ANDA HAVUZA ATLADI

Elindeki cipsleri maymunlara yedirmek isteyen kadın, girilmesi yasak olan alana kendini attı. Maymunlara ait havuzda yürüyen kadın, ziyaretçilerin merak ve korku dolu bakışları altında alanda giderek içerilere girdi.