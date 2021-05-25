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Giriş Tarihi: 26.5.2021 01:34

'da salgınında 20 kişi hayatını kaybetti

AA
Nijerya'da kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi 'nın Bauchi eyaletinde görülen salgını nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bauchi eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Aliyu Maigoro, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde 322 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti. Hastalığa yakalananlardan 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Maigoro, çok sayıda kişinin de tedavi altına alındığını aktardı.

ŞÜPHELİ DURUMDA HABER VERİLMESİ İSTENDİ

Maigoro, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını belirtti. Bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulunan Maigoro, herhangi bir şüpheli durumda yetkililere haber verilmesini istedi.

TEMİZ SU KARŞILANAMAMASI RİSKİ ARTIRIYOR

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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Nijerya'da kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti
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