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Giriş Tarihi: 26.5.2021 00:22

, 'ye bombardıman uçakları gönderdi

AA
Rusya, Suriye'ye bombardıman uçakları gönderdi

Savunma Bakanlığı, 'ye 3 uzun menzilli bombardıman uçağının gönderildiğini bildirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Lazkiye ilindeki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne 3 "Ту-22М3" uzun menzilli bombardıman uçağının sevk edildiği belirtildi.

Bu tip uçakların Hmeymim Hava Üssü'nde ilk kez konuşlandığı kaydedilen açıklamada, "Uçaklar, Akdeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlar esnasında yeni coğrafi bölgelerde eğitim yapacak. Uçaklar, eğitim sonrası Rusya'daki havaalanlarına dönecek." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, üsteki ikinci pistin hazır olduğu belirtilen açıklamada, üssün çeşitli uçak türlerini kabul edebileceği kaydedildi.

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Rusya, Suriye'ye bombardıman uçakları gönderdi
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