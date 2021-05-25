Rusya'dan Google'a ceza! 4 milyon Ruble

Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
4 MİLYON RUBLE
Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.
Roskomnadzor'dan dün yapılan açıklamada, yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle Google'a yaptırım uygulanabileceği belirtilmişti.