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Giriş Tarihi: 25.5.2021 16:50 Son Güncelleme: 25.5.2021 17:06

'dan 'a ceza! 4 milyon Ruble

AA
Rusya'dan Google'a ceza! 4 milyon Ruble

Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor)'dan 'a yaptırım uyarısında bulunmuştu. Roskomnadzor'un Google aleyhine açtığı dava bugün Moskova'da görüldü. Mahkeme, merkezi 'de bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

4 MİLYON RUBLE

Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.

Roskomnadzor'dan dün yapılan açıklamada, yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle Google'a yaptırım uygulanabileceği belirtilmişti.

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Rusya'dan Google'a ceza! 4 milyon Ruble
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