Singapur'da koronavirüsü 1 dakikada tespit eden 'üflemeli' teste onay verildi





YOLCULARI TEST EDECEK

Üflemeli testin, Singapur ve Malezya arasındaki Tuas Kontrol Noktasına gelen yolcuları test etmek için kullanacağı belirtildi. Pozitif sonuç verenlere sürüntü testi yapılacağı, böylece test sonucunun doğrulanacağı kaydedildi.

SİNGAPUR'DA 32 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ



Şu ana kadar toplam 61 bin 890 korona virüs vakasının tespit edildiği Singapur'da 32 kişi de hayatını kaybetti.