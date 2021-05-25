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Giriş Tarihi: 25.5.2021 16:40

Devlet Başkanı Zelenskiy'den orduyu güçlendirecek hamle

AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den orduyu güçlendirecek hamle

Geçtiğimiz aylarda ile sınır bölgesinde yaşadığı krizin ardından , askeri alandaki elini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Rusya’nın geçtiğimiz ay yaptığı “’dan askerlerimizi çekiyoruz” açıklamasına rağmen bölgedeki askeri varlığını korumasının ardından Ukrayna Lideri , orduya yeni personel alımı için yasa tasarısı sundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 11 bin yeni personel katılmasını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

ORDUYA YEDEK ASKER YASASI ONAYLANMIŞTI

Parlamentonun internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin sunduğu yeni yasa tasarısı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli sayısını 261 bine çıkarmayı öngörüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda 250 bin personeli bulunuyor.

Zelenskiy nisanda da "özel dönemlerde" seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasayı onaylamıştı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den orduyu güçlendirecek hamle
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