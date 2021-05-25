Yanardağ patladı 22 kişi can verdi

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Nyiragongo Yanardağı'nın patlaması nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nyiragongo'nun gazabına uğramak istemeyen 25 binden fazla kişinin göç ettiği bildirildi. Yanardağın cumartesi gece faaliyete geçtiği ve ilk belirlemelere göre en az 22 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Dünyanın en aktif yanardağları arasında gösterilen Nyiragongo'nun patlaması nedeniyle 5 bin kişinin de komşu ülke Ruanda'ya sığındığı açıklandı.