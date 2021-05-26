ABD Başkanı Joe Biden’ın adayından skandal vaat! ‘Türkiye’nin F-35 faaliyetini durduracağım’

TÜRKİYE'NİN ÇIKARILMASI MALİYETLERİ ARTIRACAK

Pratt & Whitney' Başkanı Matthew Bromberg, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının üretim maliyetlerini yüksek ölçüde artırdığını açıklamıştı. Yaptığı konuşmada, "F-35'in motor maliyeti, Türkiye'nin programdan çıkarılması nedeniyle yüzde 3 artacak." ifadelerini kullanan Bromberg, Türk firmaları tarafından üretilen parçaların kritik önemine de değindi. Uçak motorunun en kritik 188 parçasının, Türk tedarikçiler tarafından sağlandığını söyleyen Bromberg "Bunlar motorun en kritik parçalarından bazıları ve Türkiye tedarikçileri yüksek kaliteli, düşük maliyetliydi." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin üretim zincirindeki önemini kabul etmişti.