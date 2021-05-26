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Giriş Tarihi: 26.5.2021 18:57

'de araca yerleştirilen bomba patladı: 3 kişi yaralandı

İHA
Afrin'de araca yerleştirilen bomba patladı: 3 kişi yaralandı

'nin ilçesinin merkezinde bulunan Rajo yolu üzerinde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü PKK’nın düzenlediği düşünülüyor.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin bölgesinde, araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kiş yaralandı.

Suriye'de sivillere yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Afrin ilçesinin merkezinde bulunan Rajo Yolu üzerinde araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN DÜZENLEDİĞİ DÜŞÜNÜYOR

Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, patlama nedeni ile çevrede bulunan ev ve işyerleri hasar gördü. Saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediği düşünülüyor.

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Afrin'de araca yerleştirilen bomba patladı: 3 kişi yaralandı
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