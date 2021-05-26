AstraZeneca tehlikesi devam ediyor! İngiliz modelin ölümü panik yarattı

"Bu sabah iyi uyanmama rağmen 1 saat içinde tüm vücudum şiddetle sarsılmaya başladı. Nefes alamıyorum ve vücudum buz kesti, ayrıca geçmeyen korkunç bir baş ağrım da var. Annem ve babam beni kontrole geldi ve Kovid testi yaptırdık, neyse ki negatif çıktı. Ancak doktorlar hala sorunun ne olduğunu bilmiyor. Belki de geçen hafta yaptırdığım koronavirüs aşısının uzun süreli yan etkisidir." ifadelerini kullanan Dubois, ertesi gün hayatını kaybetti.