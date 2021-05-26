AstraZeneca tehlikesi devam ediyor! İngiliz modelin ölümü panik yarattı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin iş birliğiyle geliştirilen AstraZeneca koronavirüs aşısı, yeni bir ölüme daha neden oldu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti. 39 yaşındaki modelin, aşı olduktan sonraki günlerde tehlikeli kan pıhtısı semptomu gösterdiği belirtildi.
ADIM ADIM ÖLÜME GİTTİ
6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın ilk dozunu olan İngiliz model, aşı sevincini Facebook sayfası üzerindne duyurmuştu. "Bugün aşımı oldum! İğne olmaktan nefret ederimi bugün de benim için bir istisna olmadı… Kendimi korkunç hissediyorum. Şimdi yatak ve pizza zamanı" sözleriyle paylaşım yapan Dubois'nin durumu, gün geçtikçe kötüledi.
SON ANLARINI PAYLAŞTI
14 Mayıs'ta şiddetli vücut sarsıntısı ve nefes alma zorluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan İngiliz model, durumunu sosyal medya üzerinden güncel tutmaya devam etti.
"Bu sabah iyi uyanmama rağmen 1 saat içinde tüm vücudum şiddetle sarsılmaya başladı. Nefes alamıyorum ve vücudum buz kesti, ayrıca geçmeyen korkunç bir baş ağrım da var. Annem ve babam beni kontrole geldi ve Kovid testi yaptırdık, neyse ki negatif çıktı. Ancak doktorlar hala sorunun ne olduğunu bilmiyor. Belki de geçen hafta yaptırdığım koronavirüs aşısının uzun süreli yan etkisidir." ifadelerini kullanan Dubois, ertesi gün hayatını kaybetti.
İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, dünyanın gündeminden düşmüyor. Aşı olduktan sonra kan pıhtısı oluşumu nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanan AstraZeneca aşısı, yeni bir ölüm vakasıyla yine endişe yarattı.
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada İngiliz modelin aşı olmadan herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilirken, yaşanan ölüm AstraZeneca'nın kullanımına ilişkin endişeleri bir kez daha artırdı.
Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Dubois'nin ölümünde, AstraZeneca aşının bağlatışının derinlemesine araştırılacağı söylendi.