AstraZeneca'ya AB’den tazminat talebi

"AB ÜLKELERİNE FARKLI MUAMELE"

Jafferali, AstraZeneca'nın aşı tedarikini sağlamak için bütün imkanları kullanmadığını, şirketin AB üyesi ülkelere farklı muamelede bulunduğunu belirtti.

AB'nin, AstraZeneca'dan her sözleşme ihlali için 10 milyon avro tazminat talep ettiğini bildiren Jafferali, ayrıca, geciken her doz aşı için günlük 10 avro tazminat istediklerini kaydetti. Jafferali, AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini, firmanın sözleşmeyi yerine getirmek için yeterince çaba göstermediğini belirtti.

AB'nin AstraZeneca ile yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.

AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı. AB Komisyonu, AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini iddia ediyor. Şirket, AB'ye somut biçimde tedarik miktarı ve tarihi değil, bu konuda mümkün olan en fazla çabayı göstermeyi taahhüt ettiğini belirtiyor.