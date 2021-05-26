Görüntüler ortaya çıktı! İsrail polisi 16 yaşındaki kıza böyle saldırdı!

Olaylar sırasında bölgede bulunan bir eve saldıran ve 16 yaşındaki Jana Al Kiswani'yi plastik mermi atarak yaralayan İsrail polisinin vahşi saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Polisin açtığı ateş sonucunda omurgasından ağır bir biçimde yaralanan Jana'nın omurgasındaki kırık ve akciğerindeki hasar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.