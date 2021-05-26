Görüntüler ortaya çıktı! İsrail polisi 16 yaşındaki kıza böyle saldırdı!

İsrail'in işgali altındaki altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde geçtğimiz gün yaşanan saldırıların etkisi devam ediyor. Filistinli aileleri evlerinden etmeye çalışan Yahudi yerleşimcilerin, mahalleye saldırmasının ardından olaylar şiddetlenmiş, İsrail polisi Yahudi yerleşimcilere arka çıkarak Filistinli halka acımasızca saldırmıştı.
EVLERE BİLİNÇLİ OLARAK ATEŞ AÇTILAR
Şeyh Cerrah Mahallesi'nin giriş ve çıkışını beton bloklarla kapatarak askeri kontrol noktaları kuran İsrail polisi, Filistinli ailelerin evlerinden çıkmalarına ya da mahalle dışındaki Filistinliler'in girişine izin vermeyerek bölgeyi abluka altına almıştı.
Olaylar sırasında bölgede bulunan bir eve saldıran ve 16 yaşındaki Jana Al Kiswani'yi plastik mermi atarak yaralayan İsrail polisinin vahşi saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Polisin açtığı ateş sonucunda omurgasından ağır bir biçimde yaralanan Jana'nın omurgasındaki kırık ve akciğerindeki hasar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
GENÇ KIZA ALÇAK SALDIRI
Görüntülerde, polisin saldırdığı sırada evinin bahçesinde bulunan Jana'nın açılan ateş sonucunda yaralandığı ve çığlıklar atarak acı içinde kıvrandığı anlar yer alıyor. İsrail güçleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı görünen Jana'nın uğradığı saldırının görüntüleri, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.
İşgalci İsrail, 16 yaşındaki kızı acımasızca böyle vurdu | Video
Birçok sosyal medya kullanıcısı, olayın yaşandığı gün saldırıya şahit olan insanların, İsrail polisine "İnsanların evlerine ateş etmeyin" diyerek korkunç olaylara engel olmaya çalıştığını doğruladı.