Instagram yeni beğeni (Like) özelliğini açıkladı! Bundan sonra Instagram kullanıcıları...

Instagram 2019'da bir grup kullanıcıyla gönderilerdeki beğeni sayılarının gizlenmesi üzerine bir test yapmaya başlamıştı. Bu konuyla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Instagram, bazı insanların beğeni sayılarını gizlemeyi tercih ederken, bazılarınınsa nelerin popüler olduğunu takip edebilmek için beğeni sayılarını görmek istediğini fark etti. Instagram kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayabilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.