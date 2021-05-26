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Giriş Tarihi: 26.5.2021 17:23

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Instagram yeni beğeni Like özelliğini açıkladı! Bundan sonra Instagram kullanıcıları...

'da değişim rüzgarı resmen fırtınaya dönüşmüş durumda. Popüler platform kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özelliklerini devreye sokuyor. Bunlardan biri de çok yakından bildiğimiz veya ile alakalı. Instagram beğeni sayılarının gösterilmesiyle ilgili kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı.

Instagram 2019'da bir grup kullanıcıyla gönderilerdeki beğeni sayılarının gizlenmesi üzerine bir test yapmaya başlamıştı. Bu konuyla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Instagram, bazı insanların beğeni sayılarını gizlemeyi tercih ederken, bazılarınınsa nelerin popüler olduğunu takip edebilmek için beğeni sayılarını görmek istediğini fark etti. Instagram kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayabilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.

BU ÖZELLİKLE BİRLİKTE NELER YAPILABİLECEK?

Kullanıcılar artık kendi Instagram gönderilerindeki beğeni sayılarını göstermeyi veya gizlemeyi, Instagram Akışında diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını görmeyi veya görmemeyi tercih edebilecek.

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Instagram yeni beğeni (Like) özelliğini açıkladı! Bundan sonra Instagram kullanıcıları...
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