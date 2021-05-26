Instagram yeni beğeni (Like) özelliğini açıkladı! Bundan sonra Instagram kullanıcıları...

Instagram 2019'da bir grup kullanıcıyla gönderilerdeki beğeni sayılarının gizlenmesi üzerine bir test yapmaya başlamıştı. Bu konuyla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Instagram, bazı insanların beğeni sayılarını gizlemeyi tercih ederken, bazılarınınsa nelerin popüler olduğunu takip edebilmek için beğeni sayılarını görmek istediğini fark etti. Instagram kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayabilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.
BU ÖZELLİKLE BİRLİKTE NELER YAPILABİLECEK?
Kullanıcılar artık kendi Instagram gönderilerindeki beğeni sayılarını göstermeyi veya gizlemeyi, Instagram Akışında diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını görmeyi veya görmemeyi tercih edebilecek.