İran’da 7 aday cumhurbaşkanlığı için yarışacak

İran'da gelecek ay yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar resmen açıklandı. Seçime katılmak için başvuran 592 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktı. Buna göre, muhafazakâr kimlikleriyle bilinen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, Konseyden adaylık izni aldı. Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve eski meclis başkanı Ali Laricani'nin adaylığı ise iptal edildi.