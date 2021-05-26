İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te eylem yapan Filistinlileri darbetti

Filistinlilerin itirazı üzerine Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi'nde yeniden görülecek duruşma öncesi eylem yapıldı. Mahkeme önünde toplanan yaklaşık 200 kişinin bulunduğu grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

BAZI GÖSTERİCİLERİ DARP ETTİ

Gösteriye coplarla müdahale eden ve bazı eylemcileri darbeden İsrail güçleri, bir göstericiyi de gözaltına aldı.

Silvan'ın Batın el-Hava Mahallesi'ndeki Filistinliler, İsrail mahkemesi tarafından daha önce haklarında çıkan evlerini boşaltma kararına itiraz etmiş, davanın yeniden görülmesi kararlaştırılmıştı.

Mahalledeki Filistinlilerin haklarını koruyan savunma heyeti, söz konusu kararın 86 aileyi ve yaklaşık 700 kişiyi ilgilendirdiğini belirtiyor.

Kararın bölgede yaşayan diğer Filistinliler için de evlerinden zorla çıkarılma tehdidi oluşturmasından endişe ediliyor.