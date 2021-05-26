Kanada’da otobanda doğan bebeğe verilen hediye şaşırttı

Öte yandan ücretli otobanda dünyaya gelen bebek için çifte, söz konusu otobanı işleten 407 ETR şirketi tarafından 1 yıl boyunca otobanda ücretsiz seyahat etmelerine imkan tanıyan bir sertifika hediye edildi.

Ücretli otobanda doğum yapınca 1 yıl ücretsiz seyahat hediye edildi. Doğum anları kamerada | Video

Şirket tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ontario 407 otobanında dünyaya gelen bebek Nova Campbell'ın muhteşem doğumunu, ebeveynlerine 1 yıllık ücretsiz seyahat sertifikası ve bebek ile kardeşlerinin araba koltuklarının maliyetini karşılamak için de hediye sertifikası vererek kutluyoruz. Bu güzel aileyi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.