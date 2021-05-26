NATO’dan Belarus’a soruşturma çağrısı

Açıklamada, "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün yapacağı dahil olmak üzere acilen bağımsız bir soruşturma yapılmasına yönelik çağrıları destekliyoruz. Bu olay karşısında müttefiklerin bireysel veya topluca aldığı tedbirleri destekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Prataseviç'in derhal serbest bırakılması, Belarus'un temel insan hakları ve özgürlüklere saygı göstermesi çağrısına yer verildi.