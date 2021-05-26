Rusya'dan internet devlerine uyarı! 1 Temmuz'a kadar mühlet...

1 TEMMUZ'A KADAR MÜHLET

Söz konusu platformlara 1 Temmuz'a kadar süre tanındığına işaret eden Vagner, "Facebook, Twitter ve diğer yabancı platformlara, Rus vatandaşlarına ait veri tabanlarını yerelleştirmeleri için 1 Temmuz'a kadar süre verildi." dedi.