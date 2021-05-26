Rusya'dan internet devlerine uyarı! 1 Temmuz'a kadar mühlet...

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Miloş Vagner, Facebook, Twitter ve diğer yabancı platformlara veri tabanlarını yerelleştirmeleri için 1 Temmuz'a kadar süre verildiğini açıkladı.
TALEPLER İLETİLDİ
Vagner, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren internet platformlarının, yükümlülüklerine yönelik taleplerin iletildiğini söyledi.
1 TEMMUZ'A KADAR MÜHLET
Söz konusu platformlara 1 Temmuz'a kadar süre tanındığına işaret eden Vagner, "Facebook, Twitter ve diğer yabancı platformlara, Rus vatandaşlarına ait veri tabanlarını yerelleştirmeleri için 1 Temmuz'a kadar süre verildi." dedi.
RUSLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİ YALNIZCA RUSYA TOPRAKLARINDA SAKLANMALI
Rus yasalarına göre, ülkedeki yabancı şirketlerin Rusların kişisel bilgilerini yalnızca Rusya topraklarında saklamaları gerekiyor. Söz konusu yasanın ihlali halinde şirketlere 1 milyon ila 18 milyon ruble arasında para cezası ve çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor.