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Giriş Tarihi: 26.5.2021 19:08 Son Güncelleme: 26.5.2021 19:14

SON DAKİKA! 'nde 'deki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

AA
SON DAKİKA! Dünya Sağlık Asamblesi'nde Filistin'deki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

Son Dakika Haberi... 74. 'nde, 'nin de destek verdiği işgal altındaki topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı, 'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edildi.

Son Dakika Haberi... 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Türkiye'nin de destek verdiği işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı, İsrail'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edildi.

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SON DAKİKA! Dünya Sağlık Asamblesi'nde Filistin'deki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi
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