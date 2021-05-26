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Giriş Tarihi: 26.5.2021 18:49 Son Güncelleme: 26.5.2021 20:55

SON DAKİKA HABERİ: 'de ! 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

AA
SON DAKİKA HABERİ: ABD'de silahlı saldırı! 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

'nin eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda alınan ilk bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu da bildirilirken, yetkililerden "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz." uyarısı yapıldı.

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz." uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kısa süre sonra Amerikan medyasına açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

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SON DAKİKA HABERİ: ABD'de silahlı saldırı! 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
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