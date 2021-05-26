SON DAKİKA HABERİ: ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz." uyarısı yapıldı.

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