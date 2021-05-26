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Giriş Tarihi: 26.5.2021

Terör bitti, huzur içinde tırmandılar

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Terör bitti, huzur içinde tırmandılar
BİNGÖL'DE, 8 kişilik dağcı grubu, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri etkinlik kapsamında Yedisu ilçesinde bulunan ve bazı bölgeleri halen karla kaplı olan 2 bin 950 rakımlı Şeytan Dağı'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zor şartlar altında tırmandıklarını söyleyen Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ramazan Küçükhazar, 9 saatlik yürüyüş sonrası 2 bin 950 rakımlı bölgeye ulaştıklarını söyledi. Küçükhazar, "Havası, suyu ve oksijeni bol Şeytan Dağı'nda bir gece konakladık, ardından zirveye ulaştık" dedi.
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Terör bitti, huzur içinde tırmandılar
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