Üç yılda yaptı, saniyeler içinde yerle bir ettiler

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlatıp 11 gün boyunca sürdürdüğü Gazze katliamlarının ardından işlenen insanlık suçlarına dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 66'sı çocuk 39'u kadın 254 Filistinlinin öldürüldüğü İsrail katliamlarında yüzlerce ev yine yerle bir oldu. İsrail'in havadan, karadan ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarda yıkılan evlerden bazıları 2014'teki saldırılarda da yıkılmıştı. O evlerden biri de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yaşayan Ramiz el-Mısri adlı Filistinliye ait. Mısri'nin maruz bırakıldığı insanlık dışı durumunu haberleştiren ise İsrail'in 15 Mayıs'taki saldırılarında bilerek ofisini vurduğu ABD merkezli Associated Press (AP) ajansı oldu.İsrail'in 2014'te gerçekleştirdiği hava saldırılarında yıktığı evini 3 yıl içinde yeniden inşa ettiğini belirten Mısri'nin elleriyle yaptığı evinin son katliamlarda yeniden yıkılması saniyeler sürdü. "Evime döndüğümde ve binanın olduğu yerde bu büyük deliği görünce şoke oldum. Savaş bitmedi. Hâlâ savaşla karşı karşıyayım" dedi."Çocuklarım sağa sola dağılmış durumda. İkisi şurada, üçü burada, biri de orada. Gerçekten çok zor durumdalar. İşgal devam ettiği müddetçe her gün ölümle burun buruna yaşıyoruz" diyen Mısri, evlerinin yıkılmasının ardından bir hastaneye sığındıklarını aktardı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu'ya düzenlediği seyahate ilişkin gazetecilere bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi, İsrail ile ilgili bir itirafta bulundu. Yetkili, İsrail'in iddia ettiği gibi Gazze'de Hamas'ın saldırı altyapısının imha edilmesi hedefini tam gerçekleştiremediğini ve bu nedenle Hamas'ın kabiliyetlerini zayıflatmak için çaba göstereceklerini söyledi. Öte yandan, İsrail'in ABD karşısında ulaştığı askeri ve diplomatik konumu New York Times'ta yer alan haberde değerlendirildi. "İsrail'in ABD'ye bağımlılığı azaldıkça ABD'nin tesir gücü de azalıyor" başlıklı haberde, İsrail'in Filistin politikaları nedeniyle etrafındaki düşmanlarına karşı 50 yıldır ABD'nin siyasi ve askeri desteğine ihtiyaç duyduğu ancak bu bağımlılığın artık sona ermeye başladığı savunuldu.Arap dünyasından gazeteci ve yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesi'nin (JSC) raporunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında gazetecilere ve basın kurumlarına yönelik 99 ihlal tespit edildiği belirtildi. İhlaller arasında, 12 gazetecinin hedef alınması, 59 medya kurumu, matbaa ve yayınevi binasının yıkılması yer aldı.Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran İsrail, şimdi de toplu tutuklamalara imza atmaya başladı. Al Jazeera'daki habere göre Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah ve Gazze'deki zulümlere destek olan Filistinlilere karşı İsrail güçleri toplu tutuklama stratejisine başladı. 9 Mayıs'tan bu yana tutuklanan Filistinli sayısı bin 500'ü geçerken aralarında çocukların da olduğu belirtildi.İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'ün Beyt Hanina beldesinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Tutuklamaya ilişkin görüntülerde işgalci güçler küçük çocuğu gözaltına alınırken kardeşlerinin ağladığı ve serbest bırakılması için polise yalvardıkları görüldü.