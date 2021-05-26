Vicdansız Fransa

Fransa Ligue 1'de mücadele eden Lille takımı, üç Türk futbolcu sayesinde, PSG'yi geride bırakarak tarih yazdı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik hem golleri hem de asistleriyle bu büyük başarıda başrol oynadı.IRKÇI Fransızlar, Türk yıldızların başarısına seyirci kaldı. Profesyonel Futbolcular Birliği sezonun en iyi 11'ine 16 gol ve 5 asisti olan Burak Yılmaz'ı almadı. Buna karşın sadece 19 maça çıkıp 8 gol atan PSG'li Neymar'a yer verdi.BÜYÜK tepki toplayan skandal kadrodaki en dikkat çeken ayrıntı ise 11'de hiç Müslüman futbolcunun bulunmaması oldu. Hatta 20 gol atan Monaco'nun Tunus asıllı forveti Ben Yedder de sırf Müslüman olduğu için kadroya alınmadı.LILLE kulübünün forma sponsoru olan 'Boulanger' de skandal bir uygulamaya imza attı. Şampiyonlukla ilgili billboard yaptıran Boulanger hiçbir Türk futbolcuya yer vermedi. Bu küstahlığa Fransız basını da isyan etti. Türk futbolcuların, şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını gururla taşıdıklarını yazdı.