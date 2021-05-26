Yanardağ faciasında ölü sayısı 32’ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Nyiragongo Yanardağı patlamasında bilanço artıyor. Kuzey Kivu Sivil Savunma Koordinatörü Joseph Makundi, 22 Mayıs'ta yaşanan facia sonrası ölenlerin sayısının 22'den 32'ye yükseldiğini belirtti. Makundi, 10'dan fazla kişinin kaçmaya çalışırken trafik kazasında, diğerlerinin ise lavların evlerine ulaşması sonucu yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Patlama nedeniyle 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kalırken 5 bin kişi de komşu ülke Ruanda'ya sığındı. AA