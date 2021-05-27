3 bin yıl sonra yeniden

Avustralya anakarasında yeni Tazmanya canavarlarının doğuşu, geniş çaplı çabaların soyu tükenmekte olan hayvanları koruyabileceğine dair umutları körükledi. Avustralya'da doğan ilk yavru Tazmanya canavarına "Joey" ismini veren araştırmacılar, sağlığının mükemmel durumda olduğunu söyledi. Aussie Ark ve diğer koruma gruplarından oluşan bir koalisyon, etçil memelilerden 7'sinin Sidney'in kuzeyindeki Barrington Tops'ta bin dönümlük bir rezervde doğduğunu duyurdu. Ancak, araştırmacılar yalnızca bir tanesinin doğumuna tanıklık edebildi.Haber, 26 yetişkin Tazmanya canavarının onları yabani haşereler, zehirli otlar ve trafik gibi tehditlerden korumak için çitlerle çevrili geniş bir sığınağa bırakılmasından bir yıldan az bir süre sonra geldi. O zamanlar çevreciler bunu, kurtların 1990'larda ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'na geri dönüşüne benzer "tarihi" bir proje olarak tanımladı. Aussie Ark'ın başkanı Tim Faulkner, "Tazmanya canavarları vahşi doğaya döndükten sonra, sonunda kendi başlarına kaldılar. İçeri girip Joey'in (Avustralya'da doğan ilk bebek Tazmanya canavarı) doğumunu onaylayana kadar onlara uzaktan bakıyorduk ve o an çok duygulandık" ifadelerini kullandı. Tazmanya canavarlarının Avustralya anakarasında, tahminen 3 bin yıl önce geniş kıtaya özgü bir vahşi köpek sürüsü olan dingolar tarafından yok edildiğine inanılıyor. ntv.com.tr