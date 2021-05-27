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Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:57 Son Güncelleme: 27.5.2021 12:01

’de aracıyla polis karakoluna böyle daldı!

İHA
ABD’de aracıyla polis karakoluna böyle daldı!

’nin eyaletinde bir sürücü, ses getiren bir kazaya imza attı. Telefonda polisle kavga eden 24 yaşındaki sürücü, arabasıyla karakola daldı. Polis memurlarının üzerinden geçmeye çalıştığı söylenen adama karşı cinayete teşebbüs suçlamasında bulunuldu.

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Havre de Grace'de 24 yaşındaki bir kişi, geçtiğimiz pazar günü otomobiliyle karakola daldı.

POLİSLERİ EZMEYE ÇALIŞTI

Havre de Grace polisi tarafından yapılan açıklamada, Timothy Kahl adlı şahsın yerel saatle 21.30'da karakolu arayarak polislere ölüm tehditleri savurduğu, birkaç saat sonra da aracıyla polis karakoluna daldığı belirtildi.

Kahl'ın karakolun önünde park halindeki araçlara çarpmasının ardından 2 polis memurunun üzerinden geçmeye çalıştığını söyleyen polis, Kahl'ın kasten cinayete teşebbüs, saldırı ve mülke zarar verme suçlamaları ile yargılanacağını açıkladı.

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Olaya ilişkin görüntüler, Havre de Grace polisi tarafından yayınlandı. Görüntülerde Kahl'ın aracını polis karakoluna doğru sürdüğü ve cam kapıları kırarak içeri girdiği görülürken, araç ancak duvara çarparak durabildi.

Polis, olayda hiçbir polis memuru ve personelin yaralanmadığını ancak karakolun ağır hasar gördüğünü bildirdi.

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ABD’de aracıyla polis karakoluna böyle daldı!
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