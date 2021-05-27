ABD’de aracıyla polis karakoluna böyle daldı!

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Havre de Grace'de 24 yaşındaki bir kişi, geçtiğimiz pazar günü otomobiliyle karakola daldı.

POLİSLERİ EZMEYE ÇALIŞTI

Havre de Grace polisi tarafından yapılan açıklamada, Timothy Kahl adlı şahsın yerel saatle 21.30'da karakolu arayarak polislere ölüm tehditleri savurduğu, birkaç saat sonra da aracıyla polis karakoluna daldığı belirtildi.