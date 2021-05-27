ABD’de silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 8 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı. San Francisco'nun San Jose şehri Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bildirildi. Açıklamada, "Biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz" uyarısında bulunuldu. Sabah gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi (VTA) çalışanı olduğunu açıklandı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.