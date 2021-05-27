Azerbaycan sınırında hareketli dakikalar! Ermeni askerleri esir alındı

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde, sınır yakınlarında Ermenistan ordusuna ait tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve Azerbaycan birliklerinin aldığı tedbirler neticesinde hareketlerinin engellendiği kaydedildi. Açıklamada , "Şu anda bu yöndeki operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir" ifadeleri kullanıldı.