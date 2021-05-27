Azerbaycan’dan flaş açıklama! Ermenistan gerilimi kasıtlı olarak tırmandırıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugün esir alınan Ermenistan askerlerinin Azerbaycan topraklarında mayın döşemesini "terör ve sabotaj eylemi" olarak nitelendirdi.

"TERÖR VE SABOTAJ EYLEMİ"

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusuna bağlı keşif ve sabotaj timlerinin 27 Mayıs saat 03.00 sularında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde sınırı geçerek Azerbaycan ordusunun kullandığı ikmal yollarına mayın döşedikleri, bu gruplardan 6 askerin Azerbaycan askerlerince alıkonulduğu hatırlatıldı.

Ermenistan'ın bir süredir iki ülkenin sınır bölgelerinde kasıtlı olarak gerilimi artırma politikası izlediği belirtilen açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin keşif gruplarının Azerbaycan topraklarına girmesi ve bölgeyi mayınlama ve sabotaj girişimleri terör ve sabotaj eylemleri olarak değerlendirilmektedir." ifadesi yer aldı.