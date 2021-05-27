Belarus’ta uçak krizi! Fransa kabul etmedi havadan geri döndü

HAVADA 2 SAAT TUR ATTI

Belarus ulusal hava yolu şirketi Belavia'dan yapılan yazılı açıklamada, dün, Minsk-Barselona güzergahında B2869 tarifeli uçuşu gerçekleştirmek üzere olan 54 yolculu uçak için Belavia'nın tüm yetkilere sahip oluğu ve uçağın planlandığı gibi havaalanından kalktığı belirtildi. Ancak kalkıştan kısa bir süre sonra, Fransız havacılık yetkililerinin kalkıştan 3 dakika önce havayolunu bilgilendirmeden uçuş planını manuel olarak iptal ettiğinin ortaya çıktığı ifade edildi.