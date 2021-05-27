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Haberler Dünya Haberleri Boris Johnson'a zor soru! "Filistinlileri öldüren savaş suçlarında kullanılan silahlar İngiliz yapımı mı?"
Giriş Tarihi: 27.5.2021 08:55 Son Güncelleme: 27.5.2021 08:58

'a zor soru! "Filistinlileri öldüren savaş suçlarında kullanılan silahlar İngiliz yapımı mı?"

AA
Boris Johnson'a zor soru! Filistinlileri öldüren savaş suçlarında kullanılan silahlar İngiliz yapımı mı?

'de İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana'dan 'a zor soru... 'in 'ye yaptığı son hava saldırılarında 63'ten fazlası çocuk 245 Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatan Sultana, "'in özgürlük çağrısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı ancak bu muhafazakar hükümet, inkarda suç ortağı." ifadelerini kullandı. Sultana, İsrail'in saldırılarında hayatını 3 Filistinli çocuğunun fotoğrafını Johnson'a göstererek, "Gözlerimin içine bakıp, bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyle." dedi.

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, Başbakan Boris Johnson'a, İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılıp kullanılmadığını sordu. Sultana, Johnson'ın Avam Kamarası'nda katıldığı "Başbakan'a sorular" programında, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını gündeme getirdi.

İNKARDA SUÇ ORTAĞI

İsrail'in Gazze'ye yaptığı son hava saldırılarında 63'ten fazlası çocuk 245 Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatan Sultana, "Filistin'in özgürlük çağrısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı ancak bu muhafazakar hükümet, inkarda suç ortağı. Bu hükümet ve Johnson, 2015'ten beri İsrail'e 400 milyon pounddan fazla silah satışını onayladı." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARI GÖSTEREREK SORDU

Sultana, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 5, 9 ve 13 yaşlarındaki 3 Filistinli çocuğunun fotoğrafını Başbakan Johnson'a göstererek, "Gözlerimin içine bakıp, bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyle." dedi.

Milletvekili Sultana'nın ardından söz alan Başbakan Johnson, şunları söyledi:

"İsrail ve Gazze'de gördüğümüz korkunç çatışmayı kimse bir daha görmek istemiyor. Sanırım hepimiz ateşkes ve gerginliğin azalmasından memnuniyet duyduk. İngiliz hükümetinin konumuna gelince, görmek istediğimiz şey, iki devletli çözüm. İngiliz hükümeti yıllardır bu yönde çaba gösterdi ve göstermeye de devam ediyor."

YAPAMADI. UTANÇ VERİCİ

Sultana, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Bugün Başbakana gözlerimin içine bakıp bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. Yapamadı. Utanç verici." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.

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Boris Johnson'a zor soru! "Filistinlileri öldüren savaş suçlarında kullanılan silahlar İngiliz yapımı mı?"
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