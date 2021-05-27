Boris Johnson'a zor soru! "Filistinlileri öldüren savaş suçlarında kullanılan silahlar İngiliz yapımı mı?"

YAPAMADI. UTANÇ VERİCİ

Sultana, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Bugün Başbakana gözlerimin içine bakıp bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. Yapamadı. Utanç verici." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.