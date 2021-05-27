Çin ile ABD arasında Kovid-19 gerilimi! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş talimat

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bilim heyetinin Çin'de yaptığı araştırmayı yok sayarak yeniden soruşturma talimatı vermesinin "siyasi bir taktik" olduğunu ve Washington'ın böyle yaparak virüsün yayılmasındaki kendi sorumluluğunu örtmeye çalıştığını savundu.

"ABD, KENDİ SORUMLULUĞUNUN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTİYOR"

Biden yönetiminin, bu tavrıyla bir kez daha olguları ve bilimi görmezden geldiğini ve kökenlere ilişkin ciddi bir araştırma ile ilgilenmediğini ortaya koyduğunu ifade eden Sözcü Cao, "ABD, salgını kuşku yaratmak ve siyasi manipülasyon yapmak için kullanarak kendi sorumluluğunun üstünü örtmek istiyor. Hem bilime hem de insan hayatına saygısızlık olan bu tavır salgınla mücadele için gereken küresel birlik ve beraberliğe zarar veriyor." dedi.