Dışişleri Bakanlığı duyurdu! BM İnsan Hakları Konseyi'nde 'Filistin' kararı kabul edildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Cenevre'de düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da video konferansla hitap ettiği BM İHK Filistin Özel Oturumunda, 'Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de uluslararası insan hakları hukuku ile uluslararası insancıl hukuka saygının tesisi' başlıklı kararın 24 evet, 9 hayır, 14 çekimser oyla kabul edildiği belirtildi.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPILDI

Açıklamada şöyle denildi:



"Filistin ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri öncülüğünde hazırlanan kararda; Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'de 1 Nisan 2021 tarihinden bu yana işlenen tüm uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku ihlallerini araştırmakla görevli olacak bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun İHK Başkanı tarafından atanarak ivedilikle göreve başlamasına karar verildi. Söz konusu komisyonun, İHK'nın 50'nci Oturumu ve Genel Kurul'un 77'nci Oturumundan başlamak üzere temel faaliyetleri konusunda yıllık olarak bilgilendirmede bulunması talep edildi. Tüm devletlere, sivil topluma, medya ve diğer ilgili paydaşlara söz konusu komisyon ile işbirliğinde bulunması çağrısı yapıldı. Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan sivil halka acil olarak insani yardım sağlanması için tüm devletlere, uluslararası ajanslara ve diğer donörlere çağrıda bulunuldu. İşgalci güç İsrail'e söz konusu insani yardımların sevkiyatını engellememesi çağrısı yapıldı. İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden (İHYK), bu karar tasarısının uygulanmasıyla ilgili gelişmeler hakkında İHK'nın 48'inci Oturumu'na sözlü bilgilendirmede bulunması talep edildi."

"KORUMA SEÇENEKLERİ HAYATA GEÇİRİLMELİ"



Açıklamada ayrıca, "Kararda ülkemizce, 'Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması'na ilişkin 2018 yılında BM Genel Sekreteri'nce Genel Kurula sunulan rapor ile bu raporun dayandığı BM Genel Kurul kararına atıf yapılması ve söz konusu raporda yer alan koruma seçeneklerinin hayata geçirilmesi ihtiyacına vurgu yapılması sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.