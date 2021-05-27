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Giriş Tarihi: 27.5.2021 09:48

ne zaman, saat kaçta ve bugün mü? açıklandı mı, ne olacak?

FED Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü? 2021 FED faiz kararı açıklandı mı, ne olacak?

ABD merkez bankası faiz kararı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ayının son toplantısı için kısa bir süre kaldı. Küresel piyasalarda dolar kurunun değeri nedeniyle " ne zaman" sorusu araştırılıyor. FED toplantı takvimine göre, FED toplantısı saat kaçta yapılacak, bugün mü gerçekleştirilecek? İşte, FED toplantısı ile ilgili merak edilenler ve parasal sıkışma olasılığı endişeleri gölgesinde FED toplantısı tarihi...

Mayıs ayı son FED toplantısı için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz hafta emita piyasasında hakim olan dalgalı seyir sonrası son toplantı daha fazla ilgi odağı oldu. Yatırımcılar, "FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. FED gündemine göre, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün toplantı gerçekleştirilecek mi? Aşağıda, beklenen FED faiz kararı ve toplantı saati hakkıdna bilgiler yer alıyor. İşte, FED toplantısı günü ve saati...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu hafta perşembe günü yapılması gerçekleştirilecek toplantının saat 21.00'de sona ermesi ve kararın açıklanması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalar ve Çin'in emtialar için önlem alacağına dair haberlerle emtia piyasasında geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in politika duruşunu değiştirmemesine karşın parasal sıkılaşmanın yakın zamanda gerçekleşebileceğine yönelik olasılığın piyasaları endişeye sevk ettiğini belirtti.

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FED Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü? 2021 FED faiz kararı açıklandı mı, ne olacak?
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