Filistinli baba Muhammed el-Hadidi: Erdoğan’ın yardımını bekliyoruz





TÜRKİYE'YE GELECEKTİK

"Gösterdiğimiz sabır Allah'tandır. Hayal edin göz açıp kapayıncaya kadar ailenizi ve çocuklarınızı öldürüyorlar. İnsanoğlunun aklı bunu algılayamıyor. Ancak, sabır ve sebatı Allah verir. İnancımız gereği şehitler Allah katında rızıklandırılırlar. Bundan dolayı da sabrediyoruz" diyen Hadidi, İsrail saldırısından önce eşi ve çocuklarıyla Türkiye'yi ziyaret etmek için plan yaptıklarını aktardı.