Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 142 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

13 BİN 933 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 13 bin 933 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 635 bin 629'a ulaştığı bildirildi.

142 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 142 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 165'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 206'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 941 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 34 milyon 886 bin 265 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 24 milyon 564 bin 418'ine tek doz, 10 milyon 321 bin 847'sine ise iki doz aşı yapıldı.