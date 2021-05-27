Günlerdir ABD’nin gündemindeydi… Beyaz Saray’dan flaş UFO açıklaması!

Pentagon'un geçtiğimiz günlerde yaptığı UFO açıklaması, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ABD Donanması'na ait bir geminin yakınlarında çekilen UFO görüntüleri, uzaylıların varlığına ilişkin soruları yeniden tartışmaya açmıştı.
PENTAGON'DAN RAPOR BEKLENİYORDU
Ülkenin San Diego kenti kıyılarında siyah bir objenin denize inerek ortadan kaybolduğu görüntülere açıklama getiren Pentagon, görüntülerin incelendiğini, raporun kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı.
Şok UFO görüntüleri için Pentagon'dan flaş açıklama "Daha büyük bir şeyin parçası"
Görüntülerin yankısı sürerken, Eski ABD Başkanı Barack Obama da UFO tartışmalarına dahil olmuş ve katıldığı bir televizyon programında dikkat çekici açıklamada bulunmuştu.
Obama, ABD hükümetinin açıklayamayacağı UFO gözlemleri olduğunu doğrulayarak, "Tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz" demiş, gizemli 51. Bölge ve orada uzaylı varlıklarının saklandığı yönündeki iddialara karşılık da, uzaylıların ve uzay gemilerinin gizli bir deposu olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentileri şaka yollu reddetmişti.
BEYAZ SARAY'DAN YANIT GECİKMEDİ
Birbiri ardına gündeme gelen UFO söylentilerine, bu kez Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdiği sırada bir gazetecinin son dönemde ABD hava sahasında UFO görüldüğüne ilişkin hazırlanan istihbarat raporuyla ilgili sorusuyla karşılaştı.
UFO söylentilerini reddetmeyen Psaki, gazeteciye verdiği yanıtta "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullandı.Joe Biden, UFO sorusunu duyunca toplantıyı hızlıca terk etti!