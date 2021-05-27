Günlerdir ABD’nin gündemindeydi… Beyaz Saray’dan flaş UFO açıklaması!

Obama, ABD hükümetinin açıklayamayacağı UFO gözlemleri olduğunu doğrulayarak, "Tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz" demiş, gizemli 51. Bölge ve orada uzaylı varlıklarının saklandığı yönündeki iddialara karşılık da, uzaylıların ve uzay gemilerinin gizli bir deposu olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentileri şaka yollu reddetmişti.