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Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:02 Son Güncelleme: 27.5.2021 11:27

gazetesinden skandal manşet! Katliam itirafı gibi...

AA
Haaretz gazetesinden skandal manşet! Katliam itirafı gibi...

İşgalci 'in 'deki alçak saldırılarında 67'si çocuk 253 kişi şehit olmuş, binlerce kişi ise yaralanmıştı. İsrail gazetesi , bugünkü sayısında 'nde yaptığı katliamı adeta itiraf etti. Haaretz'in manşetinde yer alan haberde hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verildi ve haber için "'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, bugünkü sayısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını yayımladı.

KÜSTAH BAŞLIK

Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarına ayrıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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Haaretz gazetesinden skandal manşet! Katliam itirafı gibi...
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