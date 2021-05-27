İngiltere'den dikkat çeken rapor: Uluslararası basın gerçekleri örtmeye çalıştı

İŞGAL YERİNE TAHLİYE İFADESİNİ KULLANDILAR

Raporda, yazılı ve görsel basında ilk olarak Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla yerlerinden etmeye çalıştığına ilişkin haberlerin yer almaya başladığı, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre suç olarak kabul edilen bu yerleşimlerin uluslararası basında "zorla yerinden edilme", "yasa dışı yerleşim", "işgal" ve "mülksüzleştirme" gibi kavramlar yerine "tahliye" ifadesiyle yer aldığı belirtildi.

7 Mayıs'tan ateşkesin ilan edildiği 20 Mayıs'a kadar 62 bin 400 çevrim içi makalenin ve 7 bin 997 televizyon yayınının tespit edildiği bilgisine yer verilen raporda, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ramazan ayının 27. gecesinden sonra haber sayılarında artış olduğu kaydedildi.