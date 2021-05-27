İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 187 okul zarar gördü

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Birimi Müdürü Ahmed en-Neccar AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve zarar gören eğitim binalarına ilişkin bilgi verdi.

77 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Bakanlığın 77 öğrencinin hayatını kaybettiğini belgelediğini söyleyen Neccar, yaşamını yitiren öğrencilerin ilköğretimden yüksek öğretime kadar farklı seviyelerde eğitim alan öğrenciler olduğunu kaydetti.