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Giriş Tarihi: 27.5.2021 18:55

'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetti

İHA
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, son 24 saatte salgın nedeniyle 171 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 125 bin 793’e yükseldi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor.

4 BİN 147 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 243 bin 967 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 147 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 205 bin 970'e ulaştığı kaydedildi.

171 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 171 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 793'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 808 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 253 bin 193 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 72 kişi azalarak bin 206'ya geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 32 milyon 582 bin 895 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 22 bin 84 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetti
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