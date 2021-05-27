Kuzey Kore'den ilginç yasak! Giyim ve saç modellerine düzenleme...

Kuzey Kore'den yine çok konuşulacak bir adaım geldi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un ülkesinde "kapitalist yaşam tarzını" yansıtan giyim ve saç modellerini yasakladığı ifade edildi. Buna göre; Kuzey Kore vatandaşları dar kot pantolon, markalı tişörtler, dövmeler ile boyalı ve dikilmiş saç modellerini kullanamayacak...