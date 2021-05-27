Son dakika: ABD'den üst düzey ziyaret! Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de

Dışişleri Bakanlığı, Sherman'ın ziyaretine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında 27 Mayıs 2021 tarihinde Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecektir. Sözkonusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.