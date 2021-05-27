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Giriş Tarihi: 27.5.2021 18:06 Son Güncelleme: 27.5.2021 18:17

Başkan Yardımcısı Dagalo'dan 'ye teşekkür

AA
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo'dan Türkiye'ye teşekkür

Başkan Yardımcısı Dagalo: " halkına ve devletine zor zamanlarda bize verdikleri destek için özellikle teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Oktay ve Dagalo arasında baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmelere geçildi.

Heyetler arası görüşmelere, Türkiye tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sudan tarafından, Tarım ve Orman Bakanı Altahir İsmail Muhammed Harbi, Hayvan Kaynakları Bakanı Hafız İbrahim Abdelnabi, Ulaştırma Bakanı Merghani Musa Hamad, Şehircilik, Yol ve Köprü Bakanı Abdallah Yahya Ahmed katıldı.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Görüşmelerin ardından açıklama uyapan Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo, "Türkiye halkına ve devletine zor zamanlarda bize verdikleri destek için özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

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Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo'dan Türkiye'ye teşekkür
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